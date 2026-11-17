A Radio Bruno ha parlato l'ex centrocampista viola Michele Pazienza, che in particolar modo ha analizzato la situazione di due membri della mediana attuale della Fiorentina: Nicolò Fagioli e Cher Ndour.

‘Ultima chiamata per Fagioli, rimarrà inespresso?’

“Per Fagioli è l’ultima chiamata, è in una fase della carriera in cui deve decidere cosa far da grande. Ha mostrato potenzialità enormi, ha caratteristiche ben precise, ma non riesce a mettere continuità in campo: questo è lo step per diventare un giocatore importante, che Fagioli oggi non ha fatto. È un calciatore che porta un punto interrogativo sulle spalle, non si sa ancora se rimarrà eternamente inespresso o diventare davvero forte”.

“Può giocare regista o anche mezzala, ma dipende dalle richieste dell’allenatore. Lui può palleggiare e fraseggiare, ma non inserirsi o andare ad invadere le linee avversarie. Da lui è normale che ci si aspetti tanto, però non si può giustificare un certo rendimento”.

‘Vanoli riconosce a Ndour possibilità di…’

“Ndour l’ho visto dal vivo contro il Frosinone e non mi ha fatto una bellissima impressione, però gli va riconosciuto il suo potenziale… che è ancora da esprimere. Vanoli riconosce in lui le possibilità di fare qualcosa che gli altri centrocampisti a disposizione non possono fare: gol dalla distanza, fisicità, sostanza, palle filtranti".