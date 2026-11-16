Brovarone: "Ma che ha fatto Oulai in più di Fagioli? Prima di venderlo ci penserei tanto"

Bernardo Brovarone, in collegamento col Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sul ballottaggio tra Fagioli e Oulai che da inizio stagione caratterizza i discorsi legati al centrocampo della Fiorentina.

Su Fagioli

“Vorrei che Fagioli venisse lasciato in pace, mi fa tenerezza, lo vorrei vedere realizzato e felice e noi non ce la facciamo, lui non riesce a uscire dal suo guscio anche se di tempo ne è passato. Lui è un ragazzo molto sensibile. Trasferimento? Prima di darlo via ci pensi tanto… in una macchina che gira alla perfezione, Fagioli è fortissimo, ma se la deve far girare lui la macchina allora si perde. Non ha la leadership, non so se è il caso di decretare che sia un mezzo giocatore o insistere su di lui. Quando Pioli glielo imponeva lui si rifiutava categoricamente di fare il regista, poi con Vanoli è esploso lì: ha fatto una prestazione con la Nazionale fantastica nella scorsa sosta, e oggi si parla di ‘come si fa a tenere fuori Oulai’, ma che avrebbe fatto in più di Fagioli?”.

Sul ballottaggio con Oulai

“Dietro all'ivoriano ci sono una serie di complicazioni di natura caratteriale, secondo me lo devono ancora inquadrare: al 100% ti fa innamorare, ha il calcio nel sangue, ma ha anche qualcosa che non va così bene, e soprattutto visto il fisico deve sempre dare il 100% per rendere. Il problema è che l'ivoriano è arrivato per essere il perno centrale di questa Fiorentina, il primo allenatore è durato tre settimane ed è stato preso uno dei padri calcistici di Fagioli, facendolo giocare poco. E quindi Oulai ha iniziato a bubare di brutto col suo entourage, perché voleva giocare. Sia chiaro, la Fiorentina deve puntare sull'ivoriano fra i due, ma che venga detto che Fagioli deve essere ceduto”.