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Oulai al Galatasaray? Il fratello chiude la porta: “No, non ci andrà”

Redazione /
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Christ Inao Oulai
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Una risposta netta per frenare le voci provenienti dalla Turchia. Il futuro di Christ Inao Oulai, accostato al Galatasaray, è stato al centro di uno scambio tra il giornalista turco Mehmet Batuhan Ağır e il fratello del centrocampista della Fiorentina.

Secco no

Secondo quanto riferito dallo stesso giornalista, alla domanda “Vuole venire al Galatasaray?”, il familiare del calciatore ivoriano, che è anche nel management del giocatore, ha risposto senza esitazioni: “No, non andrà al Galatasaray”.

Direzione opposta rispetto alle ricostruzioni

Parole che mettono a tacere, e non poco, le indiscrezioni su un possibile trasferimento a Istanbul nel corso del prossimo mercato. Il nome di Oulai continua a circolare nell’orbita del club turco, ma la posizione espressa dal fratello va nella direzione opposta rispetto alle ricostruzioni che descrivono il giocatore interessato a questa destinazione.

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