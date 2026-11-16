Oulai al Galatasaray? Il fratello chiude la porta: “No, non ci andrà”

Una risposta netta per frenare le voci provenienti dalla Turchia. Il futuro di Christ Inao Oulai, accostato al Galatasaray, è stato al centro di uno scambio tra il giornalista turco Mehmet Batuhan Ağır e il fratello del centrocampista della Fiorentina.
Secco no
Secondo quanto riferito dallo stesso giornalista, alla domanda “Vuole venire al Galatasaray?”, il familiare del calciatore ivoriano, che è anche nel management del giocatore, ha risposto senza esitazioni: “No, non andrà al Galatasaray”.
Direzione opposta rispetto alle ricostruzioni
Parole che mettono a tacere, e non poco, le indiscrezioni su un possibile trasferimento a Istanbul nel corso del prossimo mercato. Il nome di Oulai continua a circolare nell’orbita del club turco, ma la posizione espressa dal fratello va nella direzione opposta rispetto alle ricostruzioni che descrivono il giocatore interessato a questa destinazione.