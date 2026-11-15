Oulai non sa l'italiano? Ma se l'ivoriano chiede anche lezioni extra al Viola Park!

Problemi di ambientamento, problemi di troppa frenesia, perfino problemi di lingua: sono tra i vari addotti per spiegare il ritardo nell'inserimento di Inao Oulai, parso decisamente sopra le righe nelle tre apparizioni pre sosta, con un impiego via via crescente. L'ivoriano è francofono ma ha già giocato in Turchia la scorsa stagione, non certo in un ambiente affine dal punto di vista linguistico. E pare difficile crederlo un problema reale nel 2026.

Lezioni extra

In più, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Oulai ha chiesto delle ore aggiuntive per imparare l'italiano, rispetto a quelle già previste al Viola Park, con un'insegnante dedicata ai neo arrivati. In questo momento gli studenti oltre a lui sono Mastantuono, Valdepenas e Viery. L'ivoriano, come detto, pare voler accelerare anche dal punto di vista linguistico.