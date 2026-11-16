"Fossi un viola, Oulai lo vorrei sempre accanto a me in campo. Lui e Fagioli hanno caratteristiche diverse, vorrei vederli insieme"

Moreno Roggi, ex Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione di casa viola, intervenendo su alcuni singoli gigliati.

Sulla Fiorentina

“La Fiorentina è una squadra che aveva ed ha bisogno di tempo. Sono tanti i giocatori nuovi e farli amalgamare in una squadra non era facile. Servirà ancora un po' di pazienza, era naturale. Ma credo siano singoli forti e che questa squadra lo dimostrerà”.

Sul centrocampo

“Io credo che Oulai e Fagioli possano giocare insieme. Hanno caratteristiche diverse, nemmeno simili. Uno è un gestore, uno è un incontrista. Quando ci sono giocatori forti possono stare insieme. Fossi un giocatore viola, Oulai è uno che vorrei sempre accanto a me”.