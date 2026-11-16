Fiorentina, Atta e Ndour puntano al rientro. Per altri recuperi serve pazienza

Dopo la domenica libera concessa da Paolo Vanoli, la Fiorentina riprende gli allenamenti verso il posticipo di lunedì sera a Monza. Il tecnico dovrà recuperare gli infortunati e riaccogliere progressivamente i nazionali, ricomponendo il gruppo per dare continuità ai segnali incoraggianti precedenti alla sosta.

Operazione rientro

I riflettori sono puntati su Arthur Atta e Cher Ndour. Il francese, assente dalla partita contro il Napoli del 20 settembre, potrebbe tornare definitivamente in gruppo già oggi, dopo il lavoro personalizzato e il parziale reinserimento di giovedì. Vanoli aspetta che sia al cento per cento: l’obiettivo resta la convocazione, inizialmente per la panchina.

Ottimismo anche per Ndour, rientrato anticipatamente dall’Under 21 per un problema alla caviglia. I prossimi allenamenti chiariranno se potrà subito ritrovare una maglia da titolare.

Pazienza

Servirà invece pazienza per Pongracic, atteso entro fine mese, e Parisi: l’esterno lavorerà presto con la Primavera, preparando il ritorno in squadra previsto per metà dicembre, secondo il programma di recupero.