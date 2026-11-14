Ndour vuole recuperare a tutti i costi e stavolta non c'è alcuna distrazione azzurra: ma i jolly sono finiti

Non si può dire che fin qui a Cher Ndour non sia stato dato modo di sbagliare, risbagliare, riprovarci e riavviare il loop, tema un po' per tutti i giovani di cui si lamenta spesso l'assenza di fiducia e di continuità: ecco, dal primo avvento di Vanoli, Ndour c'è stato sempre e comunque e in questa stagione il tecnico gli ha risparmiato appena 11 minuti. Il fastidio alla caviglia che l'ha costretto a saltare le amichevoli con l'Under 21, dopo aver bucato la promozione in Nazionale maggiore, gli concedono se non altro la chance di rimettersi in carreggiata e riprendere fiato.

Niente distrazioni azzurre, niente jolly

Il gol cinematografico di un mese fa alla Polonia U21 doveva lanciare il classe 2004, che invece si è arenato lì (non che nelle gare pre sosta di settembre avesse brillato per la verità), per ammissione dello stesso Vanoli. Stavolta non c'è alcuna distrazione azzurra ma sarebbero finiti anche i jolly: come scrive La Nazione, Ndour sta lavorando a parte ma vuole recuperare a tutti i costi per Monza. Dove avrà ancor più aspettative su di sé, se il problema era il possibile appagamento da maglia azzurra.