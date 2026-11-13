Due rientri in gruppo importanti. Pongracic ancora out, a parte anche Ndour. Il punto dall'infermeria
La Nazione fa il punto dall'infermeria viola. Sono due i rientri in gruppo importanti per la Fiorentina in questi giorni: Arthur Atta e Luca Ranieri.
I rientri
Entrambi puntano alla convocazione contro il Monza. Il difensore era già stato chiamato contro la Juventus ed ha smaltito del tutto il fastidio al piede. Per il francese servirà ancora un po' di precauzione visto il lungo stop.
Chi lavora a parte
Lavora invece ancora a parte Marin Pongracic, che segue un programma differenziato e viene costantemente monitorato dallo staff medico viola per capirne i miglioramenti. A parte anche Ndour, che ha lasciato il ritiro dell'U21 per un problema alla caviglia. In corso accertamenti medici per capire quando potrà tornare ad allenarsi in gruppo.
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