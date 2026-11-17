Antonio Cassano, nel corso di "Viva el Futbol" su YouTube è tornato ad attaccare la Nazionale italiana e il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, già in passato pesantemente criticato dall'ex attaccante di Roma, Real Madrid, Inter, Milan e non solo.

‘Totale assenza di palleggio dell’Italia'

“Mi preoccupa la totale assenza di palleggio dei nostri azzurri: avremmo dovuto impostare la gara col Belgio sul controllo della palla e invece il centrocampo si è rivelato indegno, scandaloso”.

‘Fagioli scarsissimo’

"Il Belgio aveva in campo tre giocatori molto forti su cui costruire una base molto solida, più un fuoriclasse. Qui in Italia invece si continua a ripedere che Fagioli è un forte centrocampista mentre per me è scarsissimo. Barella viaggia a un solo cilindro mentre Tonali è stato scandaloso".