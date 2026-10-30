Cassano: "Fiorentina poca roba, non ha né capo né coda. De Ketelaere è un passo avanti a Mastantuono"

Antonio Cassano, durante il podcast Viva el Futbol, ha offerto la sua lettura di Fiorentina-Atalanta, gara che ha concluso il turno infrasettimanale di Serie A.

Sulla partita

“Fiorentina e Atalanta? Poca roba, ogni tanto Njie ha avuto qualche grande strappo ma sbaglia sempre la scelta decisiva, a volte sbaglia l'ultima giocata, al netto del gol di stasera. Mi piace molto Mastantuono ma credo che De Ketelaere gli sia uno step davanti. Comunque, la partita non mi ha dato niente: ho visto una Fiorentina un po' spaesata, impaurita, confusionaria e un'Atalanta più organizzata, ma poco concreta. Ho l'impressione che saranno due campionati anonimi per loro”.

Sulla classifica

“Ovviamente non ci si aspettava la Fiorentina nei bassifondi, lunedì c'è un'altra partitaccia contro il Sassuolo e sono anni che i viola spendono tanti soldi per niente. Poi si è visto, contro un'Atalanta anonima da quando è andato via Gasperini, anche se Palladino ha fatto un grande lavoro l'anno scorso, che la Fiorentina non ha né capo né coda”.