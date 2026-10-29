Tanto gioco e tante occasioni, ma la Fiorentina pareggia contro l'Atalanta e resta ancora in fondo. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A
Gioca bene la Fiorentina al ‘Franchi' contro l’Atalanta ma non va oltre il pareggio. Al gol nel primo tempo di De Ketelaere per i bergamaschi hanno risposto nella ripresa prima Njie di testa e poi Joao Mario con un tiro da fuori area. Al 74' pareggiano i nerazzurri con la conclusione a fil di palo Zalewski per il definitivo 2-2.
Come cambia la classifica
Con questo pareggio i viola allenati da Paolo Vanoli agganciano Parma e Udinese a 5 punti restando ancora nei bassifondi della classifica, mentre gli orobici guidati da Maurizio Sarri vanno a quota 11 agguantando il Bologna di Palladino.
La nuova classifica di Serie A
La nuova classifica di Serie A: Lazio 25, Inter 25, Roma 21, Como 20, Milan 18, Frosinone 17, Juventus 14, Napoli 14, Cagliari 13, Torino 13, Bologna 11, Atalanta 11, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Fiorentina 5, Parma 5, Venezia 3.