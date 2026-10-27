Cassano attacca la Fiorentina: “Sbagliata la scelta dell’allenatore. Mastantuono non viene valorizzato”

Antonio Cassano non risparmia critiche alla Fiorentina nel corso del podcast Viva el Futbol. L’ex attaccante mette sotto accusa le scelte della società, a partire dall’esonero di Fabio Grosso dopo tre giornate e dal successivo ritorno di Paolo Vanoli. Nel mirino finiscono anche alcuni giocatori e la gestione di Franco Mastantuono.

“Allenatore sbagliato”

“La Fiorentina ha speso 150 milioni per il mercato ma ha sbagliato la scalta principale: l’allenatore. Hai fatto un mercato per un allenatore che hai mandato via dopo tre giornate per richiamare Vanoli, sconfessando allenatore e mercato".

“Ha giocatori impresentabili e Mastantuono…”

“La Fiorentina spende ma è sempre lì sotto, vogliamo dare la colpa ai giocatori? Sicuramente ne ha di impresentabili come Ranieri e Fagioli. Chi gli può svoltare le partite è Mastantuono, ma non viene messo in condizione di farlo, gli andrebbe costruita la squadra attorno ma non lo fanno. Non lo stanno valorizzando anche se ha un talento incredibile”.

“Paratici peggio di quello che immaginavamo”

“Paratici ha speso una valanga di soldi ha mandato via l’allenatore dopo tre giornate e sta facendo peggio di quello che tutti immaginavano. Qualcuno deve iniziare a fare un po’ di conti”.