Paratici pensa già alla difesa del futuro: occhi su un centrale dal Belgio

Difesa che fa acqua da tutte le parti? Ci pensa Paratici che, secondo l'esperto di mercato Ekrem Konur, si sarebbe già mosso mettendo gli occhi su un centrale difensivo che gioca in Belgio.

Fiorentina ma non solo

Si tratta di Cheick Keita, difensore centrale originario del Mali, in forze allo Charleroi da due stagioni. Non c'è solo la Fiorentina sul ragazzo, classe 2003, che sarebbe infatti seguito anche dal Real Betis e dal Villareal: questi ultimi hanno già preso contatti con l'entourage di Keita e, già a gennaio, potrebbero avanzare la prima offerta.

Avvio lampo

Dopo aver fatto la trafila delle giovanili con la Francia, giocando anche un Mondiale Under 20, ha scelto di rappresentare il Mali con la cui Nazionale ha già raccolto due presenze. Difensore strutturato, alto 1.85m, ha già segnato due reti nelle prime otto uscite, che gli sono valse l'interesse di molte squadre tra cui, appunto, la Fiorentina.