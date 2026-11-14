Pazienza: "Alla Fiorentina manca quel senso d'identità fondamentale. Grosso? Purtroppo a Firenze il tempo concesso..."

Michele Pazienza, ex giocatore tra le altre anche della Fiorentina ed oggi allenatore, è intervenuto a Radio Sportiva per analizzare, tra le altre cose, anche le ultime vicende di casa Fiorentina.

Sul momento della Fiorentina

Queste le sue parole sul momento della squadra viola: “Nel corso delle ultime due stagioni i viola hanno incontrato parecchie difficoltà, un netto passo indietro rispetto ai campionati disputati con Italiano e Palladino. Dal mio punto di vista, la causa principale risiede nei troppi cambiamenti apportati: è stato stravolto eccessivamente l'assetto senza riuscire a costruire quell'identità e quel senso di appartenenza che sono fondamentali per l'equilibrio di uno spogliatoio. In una piazza così esigente come Firenze servono leader capaci di trainare il gruppo, in campo e fuori”.

Sul lavoro di Vanoli e la scelta di Grosso

L'ex viola ha poi proseguito: “La società ha certamente investito ingenti risorse, ma a mio avviso ha modificato troppo, estendendo questa instabilità anche alla panchina. In questo contesto, Vanoli ha svolto un lavoro fondamentale per blindare la salvezza. Nonostante ciò, si è deciso di cambiare ancora affidandosi a Grosso, un professionista che stimo molto e che consideravo perfetto per i viola. Tuttavia, affinché i calciatori metabolizzino una nuova filosofia di gioco serve tempo, una risorsa che alla Fiorentina spesso scarseggia”.