La Fiorentina ha trascorso la notte al Viola Park dopo il 3-0 rimediato a Monza.

Al rientro dalla Brianza, i giocatori hanno dormito al centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove è stata programmata anche la seduta di questa mattina. Il ritiro vero e proprio, annunciato da Paolo Vanoli nel dopopartita, scatterà invece giovedì.

In cosa consiste

Da quel giorno la squadra resterà al Viola Park anche dopo gli allenamenti, per preparare insieme la trasferta contro l’Udinese, in programma domenica 29 novembre alle 12.30.

Umiltà e 40 punti

La scelta arriva dopo una sconfitta che ha messo in evidenza la difficoltà dei viola di reagire una volta passati in svantaggio. Vanoli ha chiesto più umiltà e una risposta collettiva, ricordando alla squadra che il primo obiettivo in campionato è raggiungere quota 40 punti per salvarsi.