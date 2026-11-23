Viery. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La partita di Viery contro il Monza è durata poco. Dopo 27 minuti di gioco, il brasiliano ha sofferto un infortunio muscolare.
Indicata chiaramente la parte posteriore della coscia destra del giocatore acquistato dalla Fiorentina nel corso dell'estate dal Gremio.
Ovviamente resta tutta da capire l'entità di questo infortunio, però viene da dire fin da ora che sarà difficile, per non dire impossibile, rivederlo in campo già domenica prossima per la trasferta dei viola a Udine.
Per la cronaca al suo posto è entrato in campo il rientrante Luca Ranieri con il quale era in ballottaggio prima della gara.
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