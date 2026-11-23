A Lady Radio ha parlato Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina che ha commentato la stretta attualità viola in vista anche della partita di stasera contro il Monza.

Attaccanti difensori

“Per me i primi difensori sono gli attaccanti. Devono partecipare anche loro alla fase difensiva, ma lo devono fare compatti. Vanoli chiede uno sforzo a Mastantuono, che ha 19 anni e può permetterselo. Ma mi sembra la sua fase difensiva sia un po' solitaria”.

Sulla difesa

“Viery sinceramente mi sembra un buon giocatore, ma fa ancora errori da ragazzino. Sta troppo vicino all'avversario e basta una ripartenza o un velo e lo fanno fuori. Sarà molto utile in futuro, ma c'è da lavorarci. Ranieri invece ha già tanta esperienza, ripartire da lui e Dragusin. Non si può iniziare la partita già sapendo di prendere minimo due gol. Questa cosa deve cambiare”.