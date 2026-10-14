Palmieri: “Aquilani un predestinato, allenatore con idee e coraggio… ha qualcosa di diverso. Perfetto per il Sassuolo”

Il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha parlato a Tuttomercatoweb.com di Alberto Aquilani, ex calciatore viola e poi allenatore della Fiorentina Primavera, che ha preso il posto di Fabio Grosso in estate, dopo che quest’ultimo era passato proprio sulla panchina viola. Le cose per Grosso poi sono andate malissimo, mentre Aquilani sta facendo piuttosto bene in Emilia.

‘Un predestinato, ragazzo in gamba e allenatore con idee’

“Conosco Alberto Aquilani da quando era calciatore, poi l’ho seguito nel settore giovanile e ha fatto ottime cose a Firenze. L’anno scorso a Catanzaro ha fatto una stagione strepitosa: noi l’abbiamo scelto perché è un allenatore con idee e coraggio. È un ragazzo in gamba, io mi trovo benissimo con lui: penso che la parola predestinato sia giusta. Ha qualcosa di diverso da far vedere e lo sta mostrando. Penso anche che abbia trovato l’ambiente ideale per mostrare tutto il suo potenziale. Come lui spesso ripete, ha un gruppo di giocatori congeniale al suo calcio: vogliamo far vedere che il Sassuolo continua sulla stessa linea”.

‘Ha voluto Sassuolo con grandissimo entusiasmo’

“Di lui ci ha colpito la voglia di dimostrare, di fare un calcio propositivo. È quello che ci serve: la scelta era stata fatta tra diversi profili, poi lui era quello perfetto per le necessità del Sassuolo. Era consapevole di venire in una società forte, con persone che hanno una certa idea di calcio: l’ha voluto con grandissimo entusiasmo, perché sapeva cosa avrebbe trovato. C’è tanto da scoprire in questo ragazzo e mi auguro che possa fare sempre meglio. E sottolineo come Veronica e Marco Squinzi abbiano voluto partecipare al momento della firma, per dimostrare l’importanza di quel passaggio per la proprietà”.