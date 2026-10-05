Aquilani: "Felice per Kayode, spero sappia che gli ho lasciato qualcosa. Favasuli? So quanto abbiamo lavorato"

L'allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani è stato intervistato da Sky Sport, ed ha avuto modo di parlare di alcuni giovani che ha avuto sotto la sua ala: uno su tutti, ai tempi della Fiorentina Primavera, Michael Kayode.

Su Kayode

"Quando vedo i ragazzi raggiungere certi livelli è sempre felicità. A me non torna niente, se non l'orgoglio di aver aiutato. Anche con lui è stato un percorso lungo, veniva dai Dilettanti con umiltà di voler imparare e crescere. Mi auguro che sappia che qualcosina gli abbiamo dato. E ci sentiamo spesso, sono ragazzi che rimangono nel cuore. Sono contento, aveva già questa forza fisica da ragazzo, oltre a un'umiltà incredibile. Poi ha iniziato a capire il gioco e diventare più ordinato ma è anche merito suo".

Su Favasuli

Su Favasuli, Cissè e Liberali, poi, aggiunge: "Mi fa piacere vederli a questi livelli, sono ragazzi che ho vissuto in un momento particolare della loro carriera, in un campionato difficile come la B e in una piazza quale Catanzaro. Ne ho visto la crescita e sono felice, so quanto abbiamo lavorato e sofferto e sono tre storie ognuna diversa dall'altra".