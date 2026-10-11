Aquilani blocca anche il Milan e doppia i punti della Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

E' finita sull'1-1 la gara del Mapei tra Sassuolo e Milan, posticipo delle 18 della sesta giornata di Serie A. Una sfida non certo indimenticabile e decisa in un paio di minuti, al centro della ripresa.

Dopo un primo tempo davvero scialbo e segnato solo dagli infortuni pesanti di Gabbia e Leysen, nella ripresa il Milan è passato in vantaggio grazie a un bolide di Rabiot, che ha trafitto un colpevole Muric sul primo palo. Un paio di minuti appunto e Odenthal in mischia ha trovato la deviazione vincente per l'1-1 finale. La squadra di Aquilani sale così a quota 8, il doppio dei punti della Fiorentina.

La classifica

La nuova classifica: Inter 16, Lazio 16, Roma 14, Cagliari 12, Milan 12, Como 11, Frosinone 10, Juventus 10, Sassuolo 8, Napoli 7, Atalanta 6, Lecce 6, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 0.