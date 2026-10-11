La Lazio raggiunge l'Inter in vetta, prima vittoria per il Bologna. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Il programma di Serie A prosegue alle 15.00: da una parte il successo della Lazio per 3-1 all'Olimpico contro il Monza, dall'altra la vittoria esterna per 1-2 del Bologna sul campo del Lecce.
Le partite
La Lazio parte a mille all'ora, sbloccando subito il punteggio con Tavares. Primo tempo da sogno dei bicnocelesti, rete ancora al 23' con Isasken. reazione nel Monza ad inizio ripresa, con la rete a freddo di Goglichidze. Nel finale, però, Pinamonti chiude i giochi. Più sufferto il successo del Bologna, avanti al 17' con una magia di Orsolini. Dopo il pari leccese con Fatah al 64' a un quarto d'ora dalla fine Enem regala i primi 3 punti a Palladino.
La classifica
La nuova classifica: Inter 16, Lazio 16, Roma 14, Cagliari 12, Milan 11, Como 11, Frosinone 10, Juventus 10, Sassuolo 7, Napoli 7, Atalanta 6, Lecce 6, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 0.