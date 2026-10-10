Veronica Squinzi: "Aquilani lo seguivamo già a Firenze quando allenava la Primavera. Scelta azzeccata"

Uno dei volti nuovi di questa Serie A è Alberto Aquilani, neo tecnico del Sassuolo, di cui si dice molto soddisfatta l'Amministratrice Delegata Veronica Squinzi, erede alla guida del club:

“La scelta di Aquilani è stata azzeccata e molto voluta. Alberto lo conoscevamo già: è stato un nostro giocatore nel 2016/17, condivide i nostri valori” ha detto a La Gazzetta dello Sport.

"L'abbiamo seguito a Firenze con la Primavera, a Pisa e poi al Catanzaro dove ha sfiorato la Serie A. Quando abbiamo chiuso con lui ho capito subito che era la scelta giusta. E' un allenatore coraggioso, vuole proporre calcio, non ha paura di lanciare i giovani".