A Il Messaggero ha parlato l'ex dt della Fiorentina Nicolas Burdisso. Queste le sue parole sul rapporto con Daniele De Rossi, suo ex compagno alla Roma: "Mi è dispiaciuto molto per come è andato via Daniele, perché secondo me era l’uomo giusto per questa piazza. Penso che Daniele, per leadership e competenze, sia pronto per fare l’allenatore in qualsiasi squadra al mondo".

E ancora: "Noi due insieme? Sì, e sono sicuro che prima o poi succederà, perché ci fidiamo l’uno dell’altro. E poi la nostra amicizia aiuta. L’estate scorsa, però, la Roma non mi aveva contattato. Altre squadre invece sì. Il miglior allenatore italiano? Inzaghi, Conte e Italiano sono bravissimi, ma Gasperini è un genio".