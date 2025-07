Vittorie e sorrisi nelle due amichevoli toscane. Gli spunti tra Grosseto e il test con la Carrarese

Una due giorni intensa per la Fiorentina, con due test amichevoli consecutivi, entrambi vinti e chiusi col sorriso. Tra lo 0-3 a Grosseto e il 2-0 del Viola Park contro la Carrarese, la squadra di Stefano Pioli ha avuto modo di mettere alla prova tanti giocatori e di regalare qualche spunto. A cominciare dai protagonisti in attacco: ieri è stata decisiva la doppietta di Moise Kean, mentre in Maremma ci ha pensato Edin Dzeko con due assist.

In entrambe le occasioni, la Fiorentina ha concentrato i suoi gol nella fase centrale della partita, mettendoci un po' a sbloccare il risultato e mancando di concretezza nel finale. Non sono stati risultati alquanto roboanti, ma sicuramente convincenti. In più, intorno all'ora di gioco, Pioli ha sempre trasformato la formazione, cercando di valorizzare quanti più ragazzi possibili. Tra i più giovani, emergono le prove positive di Puzzoli, Braschi e Montenegro.

Contro la Carrarese, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, le rotazioni annunciate portano a un 3-4-2-1 con Sabiri e Beltran dietro Dzeko. Ben impressiona Pongracic nell'ultima mezz'ora, mentre qualche clamoroso errore di Sottil e Sabiri lasciano la scena tutta per Kean.