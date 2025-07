Il Pisa riallaccia i contatti per Nzola, ma deve trattare con la Fiorentina sulla formula. Giorni decisivi anche per un ex viola

Negli ultimi giorni si sono riallacciati i rapporti tra Fiorentina e Pisa con come oggetto del desiderio un ormai esubero viola. Si parla di M'bala Nzola con i nerazzurri che spingono per un prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina, invece, vuole liberarsi dell'attaccante angolano e chiede una cessione a titolo definitivo. I prossimi giorni saranno decisivi, visto che si preannunciano nuovi contatti.

Il Pisa ha nel mirino anche un ex attaccante viola, ovvero il Cholito Simeone. La dirigenza nerazzurra incontrerà presto l'agente del calciatore per valutare il trasferimento in Toscana. Sul piatto un triennale con cifre importanti per l'attaccante argentino. Le prossime 72 ore saranno decisive. Lo riporta Tuttomercatoweb.com