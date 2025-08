Regna l’incertezza sul “quarto” in attacco. Ma cosa cerca la Fiorentina? Due piste molto diverse in base all’esigenza

La Fiorentina vuole cambiare le carte in tavola in attacco. Lucas Beltran è a un passo dal Flamengo: manca soltanto la sua approvazione definitiva al trasferimento e c'è già l'accordo di massima tra club. Servirà, dunque, almeno un elemento per completare il reparto viola. Ma quale?

Cosa cerca la Fiorentina in attacco?

Dipende tutto da Pioli, dipende tutto da come si vorrà costruire la nuova Fiorentina. Si sceglierà un sostituto di Beltran per aggiungere un'alternativa dietro l'unica punta? Oppure l'uomo giusto è un altro centravanti che possa costituire una coppia a due con Kean o Dzeko? Oppure un ibrido capace di svolgere entrambi i compiti? I prossimi test saranno utili per capire anche queste indicazioni.