Atalanta-Fiorentina sarà una partita speciale per Orsato: ultima direzione in Serie A per il fischietto di Schio

Atalanta-Fiorentina del 2 giugno conterà poco per le due squadre, anche se quella di Gasperini potrebbe conquistare il terzo posto in caso di vittoria. Sarà una partita decisamente speciale, invece, per l'arbitro che la dirigerà.

L'ultima di Orsato in Serie A

Si tratta infatti di Daniele Orsato, che al termine di questa stagione appenderà il fischietto al chiodo. Atalanta-Fiorentina sarà dunque la sua ultima partita in Serie A, mentre l'addio definitivo arriverà al termine degli Europei. Insieme a Orsato ci saranno gli assistenti Carbone di Napoli e Giallatini di Roma 2, mentre Pairetto di Nichelino sarà il quarto uomo. Chiffi e Zufferli al Var.