Ranieri impeccabile fino ad adesso in questo ritiro viola: Gattuso potrebbe convocarlo in Nazionale

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport si concentra su Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, un elemento che sta diventando sempre più fondamentale per la squadra di Pioli. Non solo per la sua leadership, ma anche per la sua crescita continua e il suo ruolo decisivo in difesa.

Una crescita costante per Luca Ranieri

Il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Andrea Tarozzi, entrambi ex difensori, non possono che dare particolare attenzione alla fase difensiva. Il difensore, classe 1999, sta mostrando una crescita costante che lo sta consolidando come una delle colonne portanti della retroguardia viola. La sua prestazione nel primo tempo dell’amichevole di venerdì scorso è stata la dimostrazione concreta della sua maturazione. Non solo ha dimostrato una grande sicurezza in fase difensiva, ma ha anche saputo gestire i momenti di difficoltà. Ranieri non ha sbagliato un intervento e, quando un compagno ha commesso un errore, è stato sempre pronto a farsi trovare al posto giusto per rimediare.

Le attenzioni del Ct Gattuso per lui

Soprattutto, Ranieri non si risparmia mai. Ha i tratti del leader, la garra del guerriero, qualità che non passano inosservate. È uno di quei giocatori che potrebbero piacere al Ct della Nazionale Italiana Rino Gattuso, che ieri avrebbe dovuto visitare il Viola Park come ct, ma ha dovuto annullare la visita in quanto Pioli ha concesso due giorni di vacanza ai suoi prima della partenza per la seconda parte del ritiro in Inghilterra, fissata per domani. Ma dopo essere stato convocato da Luciano Spalletti e aver giocato con la maglia azzurra l'ultima gara in ordine cronologico, ora può rifarlo anche con il nuovo commissario tecnico.