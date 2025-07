Da grande acquisto ad attaccante da sistemare. Un'opzione c'è ma non piace a Beltran

Nell'estate 2023, Lucas Beltran era arrivato alla Fiorentina portandosi dietro un carico di grandi aspettative.

Preso dal River Plate e presentato come un grande acquisto, sul campo si è espresso bene solo a tratti, specialmente nella sua prima stagione, ma non ha mai riempito gli occhi e soprattutto non ha mai conquistato pienamente i tecnici che lo hanno avuto a disposizione.

Prestito River

Attualmente la Fiorentina è più che disponibile a trattare la sua cessione. Il River se lo riprenderebbe ma in prestito, ipotesi questa che non entusiasma nessuno.

Il Brasile non lo attrae

Ma soprattutto ci sarebbe l'opzione del Flamengo. Un'opzione questa che non entusiasma il Vikingo che vorrebbe rimanere a giocare in Europa. L'estate e il mercato vanno avanti, ancora la soluzione giusta deve essere trovata per lui.