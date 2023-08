Nardella: "Vogliamo regalare alla città e alla squadra lo stadio che meritano"

Il sindaco di Firenze, come riportato da RadioBrunio, si è espresso sulla situazione riguardante le infrastrutture a disposizione della Fiorentina e in particolare sul progetto riguardante lo stadio. Queste le parola di Nardella: “Sono rimasto impressionato dalla bellezza del Viola Park, ma è solo un primo passo. Stiamo procedendo su tutti i fronti, sia per il Franchi che per il Padovani: in attesa di risposte definitive siamo continuamente in contatto con i ministeri coinvolti."

Il sindaco ha poi aggiunto: "Il Padovani? Va reso più funzionale e capiente, d'altronde nasce come stadio di rugby e sarà destinato anche ad uso calcistico durante i lavori. Il comune si farà carico delle modifiche alla parte fissa dell'impianto. Vogliamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per regalare a questa città e alla Fiorentina lo stadio che si meritano.”