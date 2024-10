Comuzzo e una caviglia da rivedere. Gudmundsson e Pogracic senza speranze, mentre Mandragora...

Nella parte finale della gara tra Fiorentina e Roma, Pietro Comuzzo si è fatto male ad una caviglia. Ha provato a stringere i denti e a terminare la partita ma si è dovuto arrendere poco prima che arrivasse il triplice fischio arbitrale. La sua è una posizione sicuramente da rivedere in vista della trasferta di giovedì contro il Genoa.

Non ci sono speranze invece per Albert Gudmundsson e Marin Pongracic che staranno ancora fuori mentre Rolando Mandragora conta di tornare tra i convocati in vista della sfida contro il Verona che è quella che chiuderà questo ciclo prima di una nuova pausa per le Nazionali.