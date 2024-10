Comuzzo? Pare di rivedere Vierchowod, asfissiante su Dovbyk. Bove, il veleno dell'ex si abbatte sulla Roma e Kean...

Fiorentina stile serpente. Raggomitolata su se stessa, non per timore ma per essere pronta a scattare come una molla, mordere la preda e poi divorarla.

La Roma è stata prima inebetita dalle ripartenze dei viola, poi colpita più volte, quindi definitivamente annientata dalle proiezioni velenose della squadra di Palladino. Il cobra viola si è pappato il coniglietto giallorosso.

Comuzzo – 8 – Francobolla Dovbyk in modo asfissiante, lo anticipa costantemente senza mai permettergli di mirare De Gea. Pare di rivedere Vierchowod.

Bove – 10 – La grinta di sempre col veleno dell’ex. Mette bocca sui primi tre gol. Si mette in proprio con una percussione irrefrenabile e segna una quarta rete da applausi a scena aperta.

Kean – 9 – Si batte con la consueta veemenza e stavolta alla generosità aggiunge la concretezza con una doppietta che cancella ogni velleità di rimonta della Roma.

Allenatore: Palladino – 9 – Partita studiata a menadito e preparata alla perfezione. La Fiorentina concede briciole e si prende tutta la torta, ciliegina compresa. Oggi cambi solo per far risparmiare energie.

