Amoruso: "Mi aspetto almeno tre giocatori dal mercato. Non credo che la soluzione della Fiorentina sia giocare a due a centrocampo"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della gara di ieri: “Alla fine il pareggio è meritato, anche perché nei primi venticinque minuti la squadra ha avuto tre palle gol. Poi la fase centrale è stata effettivamente negativa, ma sul finale sei cresciuto. Le occasioni sono arrivate, la prerogativa di questa squadra è che gioca bene ma a fare la differenza è l’attenzione ai dettagli”.

“Mi aspetto tre entrate dal mercato. Più che una punta…”

Sul mercato: “Avevamo un equilibrio bellissimo a centrocampo, la perfetta combinazione tra Cataldi, Bove e Adli. Dai problemi, però, devono nascere delle soluzioni. E non credo che possa esserlo giocare a due, si vedono le difficoltà della Fiorentina in mezzo al campo. In generale mi aspetto almeno tre giocatori dal mercato. Sicuramente un esterno e un centrocampista, magari due. Punta? Più che un attaccante centrale, il club starebbe cercando un esterno offensivo con più gol nelle gambe”.

“Aperto ai cambiamenti, ma il centrocampo a due non convince”

E aggiunge: “Sono aperto ad accettare qualsiasi cambiamento, però oggettivamente la squadra non regge con due soli uomini a centrocampo. Mancano anche dei giocatori collaborativi per raccordare i reparti. Quando devi ripiegare, poi, ti mancano i muscoli. Non è una Fiorentina che si basa sul possesso palla, attacca principalmente tramite accelerazioni e corsa però poi si sente tutta la fatica quando ripartono gli avversari”.