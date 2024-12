Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato su La Gazzetta dello Sport la partita tra Vitoria Guimaraes e Fiorentina: “Ieri sera abbiamo visto il cuore, la grinta e il carattere di una squadra che non molla mail. L'obiettivo di evitare i playoff è stato centrato, poi chiaramente molte cose non hanno funzionato e la sensazione è che la squadra sia un po' in riserva. Pazienza se non è stato del tutto evitato il Chelsea, il futuro è da scrivere”.

Troppi errori, Fiorentina noiosa e prevedibile

"Dal turnover totale di inizio stagione, che costò la sconfitta a Nicosia, Palladino è passato a una giusta rotazione. S'è tenuto stretti almeno quattro titolarissimi e fa bene. Non è stata una Fiorentina particolarmente ispirata e si è visto subito

dall'atteggiamento, il linguaggio del corpo era chiaro, non c'era la voglia di aggredire la partita e l'avversario. Ikonè ha coperto poche le discese di Dodo, Gudmundsson ha fatto fatica a legare centrocampo e attacco, Kouame ha commesso troppi errori tecnici. In generale sono mancati cattiveria e movimenti senza palla, e così tutto è diventato noioso e prevedibile".

Con i titolari almeno l'atteggiamento è cambiato

“Con gli ingressi di Adli, Ranieri, Colpani e Kean le cose sono cambiate, più nell'atteggiamento che nel gioco. La partita di ieri ha confermato quello che si era già ampiamente capito, ovvero che le seconde linee viola fanno fatica. Poteva essere la serata di Richardson, Ikoné e Parisi, invece non è stato così. Restano la reazione e il passaggio diretto agli ottavi, e per ora è ciò che basta”.