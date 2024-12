Uno dei temi più discussi in casa Fiorentina in questa prima parte di stagione è l'evidente differenza tra titolari e seconde linee. Un fattore oggettivo, testimoniato dalla differenza di risultati e soprattutto di prestazioni tra campionato e Conference League.

“La Fiorentina europea non è quella del campionato”

Sulla questione, negli studi di Sky Sport, si è espresso l'ex difensore e commentatore Beppe Bergomi: “Quando vedo la Fiorentina in Conference League non posso fare a meno di notare e ricordare che sia una squadra completamente diversa da quella che gioca in campionato. In Serie A la formazione di Palladino sta facendo un percorso bellissimo e quindi giustamente le rotazioni vengono fatte in Europa”.

“Con i titolari la Fiorentina avrebbe fatto en plein in Conference”

“Secondo me - ha aggiunto Bergomi - la Fiorentina con l’undici titolare queste sei partite di Conference le avrebbe vinte tutte tranquillamente, invece con le seconde linee il percorso è stato tortuoso. Per battere i New Saints hai dovuto mettere i titolari, la seconda sei andato sotto a San Gallo, a Nicosia hai perso, col Pafos hai vinto di misura… insomma un rendimento altalenante e partite che sono risultate difficili nonostante la Fiorentina di base fosse sempre più forte dell’avversario”.