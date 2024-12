Una sequenza di errori quella che ha portato al vantaggio del Vitoria Guimaraes contro la Fiorentina: “Il gol - ha detto il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi negli studi di Sky Sport - nasce da un'uscita sbagliata a sinistra da Comuzzo, che magari non era esattamente a suo agio in un ruolo che normalmente viene ricoperto da Ranieri”.

“Poca intensità, i giocatori viola non riuscivano neanche a commettere fallo”

Marinozzi ha poi commentato la prestazione generale della Fiorentina: “Non è stata eccezionale, ma non credo che sia una questione psicologica o di errori nel piano gara. A me è sembrato piuttosto che ai giocatori mancasse intensità e atteggiamento, ci sta sbagliare qualcosa a livello tattico ma a prescindere da tutto la Fiorentina doveva interpretare la partita in modo diverso. I giocatori viola non riuscivano neanche a fare fallo a un certo punto, perché c'erano distanze enormi tra i reparti e gli avversari diventavano imprendibili”.