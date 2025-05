Galloppa: "In questi giorni si è parlato di altro, piuttosto che della finale. Non voglio restare qua a riscaldare la poltrona"

Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato in conferenza stampa al termine della finale Scudetto, persa malamente contro l'Inter.

“Non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione ma siamo mancanti anche tanto tecnicamente. Speravo di ribaltarla con i cambi, ma abbiamo fatto persino peggio. Balbo ha sbagliato un gol ma vanno fatti i complimenti all’Inter, è una squadra molto forte”.

“Non ho ancora parlato con la dirigenza, settimana prossima parliamo. Io voglio rimanere solo se sarò motivato. Non voglio restare a riscaldare la poltrona. Giocheremo la Youth League l’anno prossimo, ma prima ne parlerò con il direttore”.

“Non abbiamo fatto un’ottima partita, anche se non penso che nel primo tempo l’Inter abbia fatto molto meglio di noi. Il livello era alto ma può darsi che i ragazzi abbiano sentito un po’ anche la pressione di giocare in casa e davanti al proprio pubblico. Sicuramente nella ripresa loro ci sono stati superiori”.

“Panchina Roma Primavera? Io ho iniziato con i grandi, poi son tornato nelle Giovanili, ma ancora mi piace l’atmosfera che si respira negli spogliatoi dei ragazzi. Qua a Firenze abbiamo creato qualcosa di magico, ma con la Roma posso dire che non c’è stato niente di concreto. Non è una pista percorribile”.

“Orgogliosi di essere arrivati in Youth League, ringrazio i ragazzi e la società, anche in questo momento di tensione. Si è parlato più di altro che della finale, questo mi è dispiaciuto ma lavorare in questo posto è unico al mondo. Abbiamo vinto trofei e ci sono state tantissime cose belle, come gli esordi in Prima Squadra di Rubino, Caprini e Harder. Alcuni di loro partiranno con la Fiorentina dei grandi, altri no ma qua ci sono aspettative alte. In tantissimi possono avere un futuro importante”.