L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha commentato la sconfitta in finale Scudetto a Sportitalia: “Normale che ci sia rammarico, però faccio complimenti ai ragazzi. Sono dispiaciuto ma orgoglioso di loro, non sono girati bene neanche gli episodi. Complimenti anche all'Inter che è una squadra forte. Auguro il meglio ai ragazzi con grandissima dignità”.

Sul suo futuro: “Non ne abbiamo ancora parlato, affronteremo l'argomento con il direttore prossima settimana. Ci sarà anche la Youth League l'anno prossimo, quindi dovremo valutare. In questo momento c'è solo la delusione e sto pensando a questo. Ma la cosa bella di questo sport è che è un percorso, la squadra cresce e questi ragazzi hanno grande amore dentro. Per me è magia, faccio questo mestiere per quello. I ragazzi mi hanno dato tantissimo”.