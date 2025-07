Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, soffermandosi sul mercato della Fiorentina, tra entrate ed uscite possibili per la squadra viola.

‘Per Beltran attenzione al River Plate, farà un tentativo’

“Il River Plate so che proverà a fare ancora un tentativo per Beltran nei prossimi giorni, consapevole che non si possa parlare con la Fiorentina in termini di prestito semplice, ma eventualmente solo con obbligo. I Millonarios hanno venduto bene ed hanno le risorse per acquistare calciatori. Da capire quali saranno le volontà del calciatore e le impressioni di Pioli. Lascerei più dietro la pista Flamengo, benché il mercato brasiliano non abbia problemi a spendere. Comuzzo? Le minacce vengono sempre dall’Inghilterra e la sua situazione è da tenere sotto controllo”.

‘A centrocampo la Fiorentina non ha fretta’

“La Fiorentina vuole ponderare bene l'ultimo colpo in entrata e non ha fretta di chiuderlo, dopo aver confermato tanti calciatori in rosa. La dirigenza viola si sta guardando intorno, per capire anche le formule più vantaggiose, perchè gli elementi di cui si parla costano parecchio. Kessiè? Sarebbe una spesa non banale, la Fiorentina sta prendendo del tempo per capire il da farsi. Oggi la Fiorentina ha scalato posizioni in graduatoria e molto del suo mercato dipenderà dalle eventuali cessioni”.