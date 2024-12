Runjaic: "Grandi punti ottenuti contro la Fiorentina, ci siamo fatti il miglior regalo di Natale"

Dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina, l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic è stato intervistato da DAZN.

"Grandi punti quelli che abbiamo ottenuto contro la Fiorentina - ha detto - che sta giocando una fantastica stagione e non è facile giocare contro di loro e rimontare. Ci siamo fatti il migliore regalo di Natale"

Poi ha aggiunto: “Lucca ha realizzato una bellissima rete, ma per me non è importante chi segna, ma farlo”.