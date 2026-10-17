Anche la Fiesole diserta la trasferta: la Fiorentina andrà a San Siro senza tifo organizzato

Proprio come il Como in occasione della partita di domenica al Franchi, anche la Curva Fiesole prende posizione e si allinea alle decisioni di molteplici gruppi organizzati, comunicando il tutto sui propri canali.

La decisione

Era già nell'aria, ma il comunicato ufficiale ha tolto ogni dubbio: la Curva Fiesole non sarà presente per la trasferta contro l'Inter a San Siro, in programma il 25 ottobre. Il motivo è il solito, ossia la mancanza di biglietti riservati alla tifoseria organizzata.

Il comunicato completo