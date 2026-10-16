La curva del Como si unisce alle tante proteste ultras: i tifosi lariani saranno assenti a Firenze

Sarà ancora una volta semi deserto il settore ospiti del Franchi. A scioperare questa volta è la parte calda della tifoseria del Como, che ha annunciato che non sarà presente per la gara contro la Fiorentina.

Comaschi assenti

Tra le motivazioni ci sarebbe il numero ritenuto insufficiente di biglietti messi a disposizione nel settore ospiti del Franchi. Una decisione che segue quella di altre tifoserie italiane che con la capienza ridotta del Franchi hanno rinunciato alla trasferta fiorentina.

Proteste viola

La curva viola, invece, non prenderà parte alla trasferta contro l'Inter a Milano. Tra le ragioni dello sciopero il caro biglietti e le modalità di acquisto. Un periodo segnato dalle proteste degli ultras questo in Serie A.