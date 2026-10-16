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"Alla Fiorentina è richiesta una salvezza tranquilla e le basi per il progetto triennale. Come il Como nel 2023"

Redazione /
Cesc Fabregas
Cesc Fabregas
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La Gazzetta dello Sport analizza quella che potrebbe essere la strategia societaria della Fiorentina per questa stagione e per la costruzione del futuro del club. 

Stagione di transizione

Il mercato aveva fatto pensare a una stagione subito a 1000 all'ora, ma poi il campo ha dato un responso diverso fino ad ora. Come scrive la rosea “lo stadio non è stato un alleato decisivo per la rocambolesca salvezza dello scorso anno, ma potrebbe diventarlo in questa stagione di transizione. Ai viola è richiesto di salvarsi senza troppe sofferenze e gettare le basi per del progetto triennale iniziato proprio in questa stagione”.

Come il Como

“Un po' come ha fatto il Como, che nel novembre 2023 abbracciò Fabregas in Serie B e adesso gioca in Champions League”.  

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