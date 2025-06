UFFICIALE: Alberto Aquilani riparte dalla Serie B. L'ex viola ha scelto la sua panchina

L'allenatore ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Aquilani trova un punto di ripartenza per la sua carriera. L'ex viola, dopo l'esperienza fino all'anno scorso con il Pisa, sceglie ancora la Serie B per aumentare la propria esperienza: ha appena firmato ufficialmente un contratto biennale con il Catanzaro.

“L’US Catanzaro 1929 comunica di aver trovato l’accordo con Alberto Aquilani, cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra per le prossime due stagioni”, questo il comunicato ufficiale del club calabrese.