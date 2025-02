Bernede: "Che vittoria contro la Fiorentina, contento di aver aiutato la squadra. Quel gruppo con Adli e Ikoné era fatto di campioni"

Il nuovo acquisto del Verona Antoine Bernede, nonché marcatore nella sfida contro la Fiorentina, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per parlare del suo ambientamento in Italia: “Sono contentissimo. Ho aiutato la squadra a vincere contro la Fiorentina, è quello che voglio fare. In Serie A voglio mostrare le mie qualità e continuare a dire la mia”.

“Quel PSG con Adli e Ikoné era pieno di campioni, il più forte…”

Sul passato e sul legame con Adli e Ikoné: “Quello al PSG era un gruppo di campioni. Nel 2018, a 19 anni, Tuchel mi fece giocare le prime due partite da titolare… poi i campioni sono rientrati e io mi sono messo a sedere. Tanti di quella squadra ora giocano in Serie A, ma Jorko era il più forte. Crescere lì per me è stato fondamentale”.