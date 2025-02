Bucchioni: "Palladino non è all'altezza, non c'è più niente da salvare. Sono preoccupato per il futuro"

La sconfitta del Bentegodi ha lasciato tutti interdetti, eccezion che non è stata fatta nemmeno dagli opinionisti. E anche Enzo Bucchioni, a Radio Bruno, ha commentato la sconfitta della Fiorentina a Verona:

“Palladino non è pronto per certi livelli. Si vede anche da come parla in conferenza e da ciò che sceglie in campo ogni partita. Non mi ricordo quest’anno mai una Fiorentina dominante, anzi, è riuscito a perdere anche a Cipro e in Ungheria".

"Oggi una prestazione orrenda contro una squadra che fa fatica a stare in Serie A. Sono preoccupato per il futuro dato che quelle sotto stanno risalendo. Non esistono più scusanti: Palladino non è un allenatore all’altezza. Anche con il Lecce temo che vedremo la stessa storia. Bisogna resettare tutto, non c’è più niente da salvare”.