Primavera, Lecce-Fiorentina 0-1 Pugliesi due volte ad un soffio dal pareggio. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Lecce-Fiorentina 0-1 (17' Croci)

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Corduneanu, Melani, Turnone, Perrotti; Bianchini, Cianciulli; Pietropaolo, Angeloni, Croci; Jallow.



A disp: Magalotti, Beldenti D., Casamenti, Zemko, Faye, Beldenti S., Forza, Tosti, Egharevba, Forte, Giannoni.

All.: Aurelio Andreazzoli

Nonostante lo Scudetto sul petto, la Fiorentina Primavera è tristemente diciannovesima in questo avvio, ultima insieme alla Juventus, e ancora a secco di vittorie. Per questo ogni sfida diventa buona per trovare la prima vittoria in campionato. Oggi i ragazzi di Andreazzoli faranno visita al Lecce per la quinta giornata del Primavera 1.

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Appuntamento consueto dunque con la diretta testuale dell'incontro, in programma alle 11 in Salento per Croci e compagni.