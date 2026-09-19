Primavera, Lecce-Fiorentina 0-1 Pugliesi due volte ad un soffio dal pareggio. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Lecce-Fiorentina 0-1 (17' Croci)
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Corduneanu, Melani, Turnone, Perrotti; Bianchini, Cianciulli; Pietropaolo, Angeloni, Croci; Jallow.
A disp: Magalotti, Beldenti D., Casamenti, Zemko, Faye, Beldenti S., Forza, Tosti, Egharevba, Forte, Giannoni.
All.: Aurelio Andreazzoli
Nonostante lo Scudetto sul petto, la Fiorentina Primavera è tristemente diciannovesima in questo avvio, ultima insieme alla Juventus, e ancora a secco di vittorie. Per questo ogni sfida diventa buona per trovare la prima vittoria in campionato. Oggi i ragazzi di Andreazzoli faranno visita al Lecce per la quinta giornata del Primavera 1.
Fiorentinanews.com c'è!
Appuntamento consueto dunque con la diretta testuale dell'incontro, in programma alle 11 in Salento per Croci e compagni.
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Ancora Laerke a suggerire, Esposito ben marcato prova a divincolarsi colpendo di testa, sfera parata da Fei senza problemi
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Onyemachi si divora l'1-1
Stupendo ricamo di Vitale che accelera palla al piede e imbuca per Laerke, il danese mette al centro per l'accorrente Onyemachi ma l'inglese spara alto da pochi metri col destro, divorandosi il gol del pareggio
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Lecce vicinissimo al pareggio
Break pugliese con Esposito che attacca benissimo la profondità incrociando il mancino in diagonale, pallone fuori di pochissimo
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Fallo di Esposito su Turnone, piazzato per la Fiorentina di cui si incarica ancora Croci, difesa del Lecce che però allontana bene la minaccia
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Colpo di testa di Esposito, sfera alta. Lecce che prova a reagire dopo il vantaggio viola, finora senza troppa precisione
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Molto pericoloso Laerke che sterza e cerca Palamarchuk sul secondo palo, ottima chiusura di Turnone che anticipa di testa il portoghese, mettendo ancora in corner
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Pietropaolo è un po' ingenuo nel farsi spostare dal danese Larsen, concedendo un calcio d'angolo al Lecce
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Riprende la partita al Deghi Center
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Gioco fermato dall'arbitro Acquafredda: ci sarà il cooling break
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Pericoloso il Lecce: Onyemachi con grande velocità supera Corduneanu e crossa al centro, Laerke contrastato da Perrotti colpisce di testa ma non inquadra la porta
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Subito un'ammonizione anche in casa Fiorentina: fallo tattico di Perrotti sul belga Flies, cartellino giallo per il terzino sinistro gigliato
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Intervento falloso in ritardo evidente di Esposito che abbatte Melani, ammonito il calciatore leccese
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Altra perla di Croci!
GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAA! Segna ancora un gol fantastico Croci, che spara sotto l'incrocio dei pali il destro sul perfetto scarico di Angeloni: 0-1! Terza rete in campionato per il 2010 viola
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Onyemachi se ne va a sinistra e accelera, quindi mette al centro venendo chiuso in corner da Melani
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Ottima uscita alta di Fei che con personalità e coraggio si fa spazio tra i giocatori in area di rigore viola ed abbranca in presa alta la battuta di Laerke, troppo lenta per metterlo in difficoltà
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Rientro difensivo falloso di Croci, che concede una punizione al Lecce all'altezza della trequarti gigliata
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Azione elaborata del Lecce che riesce in qualche modo a liberare al tiro Esposito da ottima posizione: tiro troppo debole per impensierire Fei, che para facilmente
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Doppia chance viola!
Jallow servito in profondità prova a superare Penev in uscita ma viene murato col corpo dallo stesso portiere bulgaro, quindi sfera che giunge a Croci, tiro respinto da Longo che salva la propria porta
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Mette al centro Croci ma la sua battuta è troppo telefonata, il bulgaro Peneve esce ed abbranca in presa alta il pallone
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Intervento in netto ritardo su Croci, che viene steso e ottiene un calcio piazzato poco prima della trequarti leccese
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Rischia la Fiorentina, l'inglese Onyemachi serve filtrante l'inserimento del belga Flies che sposta il pallone a Fei in uscita ma poi è troppo largo per avere la luce giusta per calciare, pallone messo all'indietro ed è lo stesso Fei che riconquista la sfera
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Azione personale del danese Laerke che si accentra sul mancino e spara forte verso la porta di Fei: pallone che termina alto sopra la traversa
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Partiti!
Inizia Lecce-Fiorentina, FORZA VIOLA!