Quest'oggi l'ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi, anche lui presente ai festeggiamenti per i 70 anni di Claudio Desolati a Coverciano, ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadre viola.

“Se giocassi nel calcio di adesso sarei un attaccante come quelli del passato. Io ero principalmente un contropiedista, e credo di averlo fatto nel migliore dei modi: quando la gente continua a riconoscerti, ricordandoti anche quale siano state le tue migliore partite, è sempre qualcosa che fa molto piacere. Adesso si può notare quanto il calcio è cambiato, predilendo la fisicità alla tecnica: questo fa parte della crescita di questo sport, e può rappresentare una cosa buona oppure un'involuzione".

"Kean è la piu grande sorpresa della stagione, ma non solo per la Fiorentina"

Ha poi parlato di Moise Kean: “Direi che rappresenta una grande sorpresa, non solo per la Fiorentina, ma per tutto il calcio italiano. Con le sue grandi prestazioni sta trascinando la squadra, e lo vediamo dalle difficolta che la Fiorentina incontra quando lui non è in campo. Credo che possa rappresentare l'attaccante che può trascinare una squadra, e soprattutto dare credibilità al gioco di una squadra: quando sai di avere li davanti un giocatore che sfrutta quasi tutti i palloni che gli concedi vuol dire tanto, non a caso è uno dei migliori attaccanti del nostro campionato".

“Zaniolo vice Kean? A Bergamo ha fatto anche il centravanti ma..”

Due parole anche per Nicolò Zaniolo: “Quando si diceva di prendere un vice Kean è perche serviva realmente. Probabilmente la società ha scelto di non dare fastidio al classe 200 comprandogli un altro attaccante vero che potesse fargli concorrenza. Ha scelto la soluzione Zaniolo perchè, a Bergamo con Gasperini, quest'anno il ragazzo ha fatto anche il ruolo di prima punta. Non ci dimentichiamo che qualche anno fa prendemmo Beltran come vice Nzola, con l'argentino che però piano piano - non essendo un centravanti - sta trovando fortuna in altri ruoli: corre troppo, spesso perde di lucidità”.