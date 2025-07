La Fiorentina ha l’intenzione di insistere per Kessie: previsti nuovi contatti nei prossimi giorni

La Fiorentina ha manifestato da tempo il suo interesse per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, che ha trascorso cinque stagioni al Milan prima di vestire le maglie di Barcellona e Al-Ahli, è un fedele pupillo del tecnico viola Stefano Pioli, arma che servirebbe a poterlo convincere. I primi contatti sono stati principalmente sondaggi da parte del club per capire la fattibilità dell'operazione, soprattutto in prospettiva economica. Ma la Fiorentina non vuole mollare.

La Fiorentina preannuncia nuovi contatti per Kessie: si insiste

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo i primi movimenti la Fiorentina fa sul serio per Kessie. L'ivoriano è stato fissato come primo obiettivo per il centrocampo e, nei prossimi giorni, il club viola intensificherà i contatti con il calciatore e con il suo entourage: l'obiettivo è insistere per riportarlo in Italia.