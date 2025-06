Biasin: "Palladino può stare ad alti livelli, lo ha dimostrato con la Fiorentina. I dirigenti viola lo hanno maltrattato"

Nel pazzo valzer delle panchine, non solo ci si chiede chi verrà ad allenare la Fiorentina ma anche dove finirà Raffaele Palladino dopo le dimissioni dal club viola. Sul conto dell'ex tecnico del Monza s'è espresso a Radio Sportiva il giornalista Fabrizio Biasin: “Nonostante sia un allenatore giovane, Palladino ha dimostrato di sapere stare a certi livello. Non a caso ha portato di nuovo la Fiorentina in Europa, ma soprattutto ha saputo rialzarsi dalle difficoltà che nel corso della stagione ci sono sicuramente state”.

“Maltrattato dai dirigenti"

Poi ha aggiunto: “Palladino ha vissuto un'annata in cui è stato maltrattato dai dirigenti. Che non avesse un buon rapporto con Pradè si è visto chiaramente, nei momenti difficili è mancato il supporto da parte della dirigenza. Ma considerando i risultati che ha ottenuto, non ho capito perché abbia subito questo trattamento ingeneroso”.